Расходы на организацию питания в школах увеличат в ЕАО

В ЕАО зафиксирован высокий уровень неисполнения норм, установленных на питание школьников. Недоработки уже признали в региональном правительстве и заявили о намерении увеличить финансирование соответствующих расходов. Такая же задача поставлена и перед муниципалитетами.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на областное управление по внутренней политике, в регионе невыполнение норм питания школьников выше показателей по стране в 1,5 раза. В частности, в школах не везде есть двухразовое горячее питание, в некоторых в меню нет овощей, фруктов, сливочного масла, молока, а объем порций занижается.

По данным комитета образования областного правительства, в 2018 году на бесплатное питание выделяли около 6 млн рублей. В 2019 году – около 10 млн рублей.

Агентство напоминает, что в 2018 году ЕАО заняла шестое место в списке регионов с самыми низкими показателями охвата школьников двухразовым горячим питанием. В области его получают около 9% детей.