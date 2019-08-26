В Биробиджане подтопило более 700 приусадебных участков

В Биробиджане (ЕАО) продолжает действовать режим ЧС в связи со сложной гидрологической обстановкой. По состоянию на утро 26 августа в городе были подтоплены 146 жилых домов и 709 приусадебных участков.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе администрации областного центра, оперативные группы ежедневно объезжают подтопленные участки и составляют список пострадавших.

По словам мэра города Александра Головатого, в пункты временного размещения эвакуированы 44 человека, еще десять размещены у родственников. Трое пострадавших находятся в больнице.

В подтопленных районах медики проведут вакцинацию населения от ряда инфекционных заболеваний, отметил мэр. Продолжается подвоз бутилированной воды. Также определено место временной передержки домашних животных.

Режим ЧС из-за дождей и паводков на реках, в том числе на Амуре, действует на всей территории ЕАО со 2 августа.