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Программу развития сельского хозяйства разработают в Омской области

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Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать план развития сельского хозяйства региона. Программа будет рассчитана на пять лет.

По мнению Буркова, Омской области необходимо улучшить показатели по отраслям, в которых сейчас намечаются проблемы, к ним относятся мясное и молочное направления. Кроме того, в программе должны быть учтены природно-климатические условия всех районов, сообщает ИА «Город55». На выращивание зерновых и масличных культур необходимо ориентировать юг и центр Омской области, в то время как север максимально пригоден для животноводства.

В рамках программы аграрии смогут заранее планировать свою деятельность и ориентироваться на направления финансирования и субсидирования.

Программа будет рассчитана до 2024 года.

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