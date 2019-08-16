Пострадавшие от ЧС регионы запросили 6 млрд рублей господдержки для аграриев

Пострадавшие от лесных пожаров и паводков регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова.

«Пока на сегодняшний день, по нашим оценкам, 6 млрд рублей, порядка 15 регионов. Это их заявки, которые они нам направили, которые комиссия должна выехать и проверить», — цитирует ее ТАСС.

Фастова отметила, что в текущем году Забайкальскому краю и Иркутской области уже выделялись субсидии в связи с чрезвычайными ситуациями и средства дошли до сельхозпроизводителей.

В этом году восточные регионы России неоднократно сталкивались с чрезвычайными ситуациями — например, только в Забайкальском крае режим ЧС был объявлен дважды в этом году. В августе в Иркутской области, а также еще в трех регионах — Красноярском крае, Бурятии и Якутии — вводился режим ЧС из-за лесных пожаров, а в Хабаровском крае — из-за дождей и паводков.

14 августа сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников предложил ввести режим ЧС в связи с гибелью сельскохозяйственных культур в регионе. Посевы пострадали из-за избытка воды. Неблагоприятные условия сложились из-за частых дождей и града, а также заморозков.