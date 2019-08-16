Прямой эфир

Пострадавшие от ЧС регионы запросили 6 млрд рублей господдержки для аграриев

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшие от лесных пожаров и паводков регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова.

Навести мосты: пострадавшим от стихии регионам помогут с ремонтом
Дмитрий Медведев потребовал ускорить работу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«Пока на сегодняшний день, по нашим оценкам, 6 млрд рублей, порядка 15 регионов. Это их заявки, которые они нам направили, которые комиссия должна выехать и проверить», — цитирует ее ТАСС.

Фастова отметила, что в текущем году Забайкальскому краю и Иркутской области уже выделялись субсидии в связи с чрезвычайными ситуациями и средства дошли до сельхозпроизводителей.

В этом году восточные регионы России неоднократно сталкивались с чрезвычайными ситуациями — например, только в Забайкальском крае режим ЧС был объявлен дважды в этом году. В августе в Иркутской области, а также еще в трех регионах — Красноярском крае, Бурятии и Якутии — вводился режим ЧС из-за лесных пожаров, а в Хабаровском крае — из-за дождей и паводков.

14 августа сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников предложил ввести режим ЧС в связи с гибелью сельскохозяйственных культур в регионе. Посевы пострадали из-за избытка воды. Неблагоприятные условия сложились из-за частых дождей и града, а также заморозков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС после взрывов боеприпасов в Ачинске отменен
Режим ЧС из-за паводка ввели в поселке в Югре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019