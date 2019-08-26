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Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым и обсудил с ним продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. Стенограмма их беседы размещена на официальном сайте Кремля.

Хабиров рассказал главе государства, как в регионе поддерживают эмбарго.

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Однако отсутствие конкуренции негативно сказалась на качестве российской продукции

По его словам, в республике появились иностранные инвесторы — в частности, крупная французская компания Savencia, которая начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров.

«Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это правда работает», — рассказал Хабиров.

«Это не санкции, это ответные меры», — ответил глава государства.

Также Путин распорядился обратить внимание на показатели детской смертности, которые в Башкирии выше, чем в среднем по стране.

«Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять», — заверил врио главы региона.

«Все-таки обратите на это особое внимание», — поручил президент.

Правительство России ввело продовольственное эмбарго в августе 2014 года. Меры стали ответом на санкции, введенные в отношении Москвы из-за присоединения Крыма и конфликта на юго-востоке Украины. Российские контрсанкции предусматривают запрет на ввоз части продовольственных товаров из США, Австралии, Канады и ряда европейских стран. В настоящее время действие продэмбарго продлено на 2020 год.

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