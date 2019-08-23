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Россия продолжит уничтожать санкционные товары

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Россия продлила действие закона об уничтожении санкционной продукции еще на год — до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано 23 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкций
Однако отсутствие конкуренции негативно сказалась на качестве российской продукции

Россельхознадзор уничтожает товары, подпадающие под ограничительные меры и незаконно ввезенные в Россию, с 2015 года. По данным на август 2019-го, организация ликвидировала более 32 тыс. т санкционной продукции.

Правительство России ввело продовольственное эмбарго в августе 2014 года. Меры стали ответом на санкции, введенные в отношении Москвы из-за присоединения Крыма и конфликта на юго-востоке Украины. Российские контрсанкции предусматривают введение запрета на ввоз ряда продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран — членов Евросоюза. Позже ограничения стали распространяться еще на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

В настоящее время действие продэмбарго продлено на 2020 год.

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