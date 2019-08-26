Помощник Горбачева опроверг информацию о плохом самочувствии политика

Оснований говорить о плохом самочувствии бывшего президента СССР Михаила Горбачева нет. Он постоянно бывает на работе и проводит деловые встречи. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил помощник политика Павел Палашенко.

«Михаил Сергеевич ездит на работу постоянно, я с ним виделся в четверг. Мы не даем никаких медицинских бюллетеней, не можем говорить за врачей, но […] высказывание Алексея Венедиктова (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». — Ред.) мы опровергли. Мы опровергали конкретные сообщения, которые он не уполномочен говорить, так как он не врач», — цитирует Палашенко телеканал «360».

По его словам, недавно Горбачев встречался с министром иностранных дел Мальты. Длительность беседы составила полтора часа.

Палашенко отметил, что у Горбачева намечены и другие встречи. Он рекомендовал для проверки информации заходить на официальный сайт Горбачев-фонда.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что здоровье бывшего президента СССР сильно ухудшилось и якобы он находится при смерти. Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону также сообщил об «очень плохом состоянии здоровья» 88-летнего Горбачева.

19 августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в связи с годовщиной августовского путча 1991 года. По словам политика, этого события можно было избежать. Он отметил, что компартия делала для этого всё возможное, но ей не хватило времени.