3D-модель дачи М.С. Горбачева в Форосе

«Объект Заря», или государственная дача № 11, — резиденция единственного президента СССР Михаила Горбачева в Крыму. Дача расположена на берегу моря между мысом Сарыч и поселком Форос, она словно врезана в скалу. Инициатором строительства была супруга генсека Раиса Максимовна. Именно здесь Михаил Горбачев оказался заточен 19–21 августа 1991 года, после того как накануне ГКЧП отстранил его от власти.

Подробнее о резиденции последнего главы Советского Союза — в инфографике «Известий».