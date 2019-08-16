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3D-модель дачи М.С. Горбачева в Форосе

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«Объект Заря», или государственная дача № 11, — резиденция единственного президента СССР Михаила Горбачева в Крыму. Дача расположена на берегу моря между мысом Сарыч и поселком Форос, она словно врезана в скалу. Инициатором строительства была супруга генсека Раиса Максимовна. Именно здесь Михаил Горбачев оказался заточен 19–21 августа 1991 года, после того как накануне ГКЧП отстранил его от власти.

Подробнее о резиденции последнего главы Советского Союза — в инфографике «Известий».

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