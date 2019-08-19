Зюганов рассказал о возможности избежать путча в 1991 году

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в связи с годовщиной августовского путча 1991 года и отметил, что этого события можно было избежать. По его словам, компартия делала для этого всё возможное, но ей не хватило времени.

«Мы воссоздали компартию РСФСР. [Первый президент СССР] Михаил Горбачев, [один из главных идеологов перестройки] Александр Яковлев дико сопротивлялись этому, но мы воссоздали. Но если бы мы это сделали на год раньше и укрепились бы, то не дали бы Горбачеву разрушить союз, не дали бы Борису Ельцину провести госпереворот», — цитирует Зюганова «РИА Новости» в понедельник, 19 августа.

По мнению лидера КПРФ, «многие беды России выросли из трагического августа 1991 года». Он отметил, что страна нуждалась в реформах, а не в «уничтожении всех систем управления».

14 августа лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что СССР можно было сохранить, если бы в августе 1991 года на Манежную площадь в Москве из миллиона членов КПСС вышли хотя бы 50 тыс.

Августовским путчем принято называть политические события 18–21 августа 1991 года. В Советском Союзе власти оценили их как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Этом событиям предшествовал референдум о сохранении Советского Союза, который был проведен 17 марта того же года. Тогда «за» высказались 76,4% голосовавших. На основе итогов плебисцита был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого так и не состоялось.

Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев обратился к советскому народу и заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.