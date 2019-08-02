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Трамп объяснил развал СССР «переименованием» в Россию

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп выразил свое мнение по поводу распада СССР. На эту тему политик порассуждал во время встречи со сторонниками Республиканской партии в штате Цинциннати.

Речь об СССР зашла, когда политик решил объяснить, что такое СНГ. «Советский Союз — ну помните, когда они были все вместе, до того как они все не решили, что будут называть себя Россией», — приводит слова главы Белого дома «Газета.ру» со ссылкой на RT. Видео его выступления опубликовано в пятницу, 2 августа, на канале NBC News в YouTube.

«Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Накануне Трамп пригрозил выпустить боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — Ред.), удерживаемых США, если Европа откажется их забрать.

Ранее Трамп оконфузился в апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Тогда он заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии, хотя место его рождения — Бронкс (США), напоминает «Федеральное агентство новостей».

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