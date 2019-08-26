Покрас Лампас решил расписать Новосибирск

Петербургский художник-каллиграфист Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, распишет объекты в Новосибирске. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила глава городского департамента культуры и молодежной политики Анна Терешкова. Она попросила жителей города выбрать место для будущих граффити.

Новосибирцы уже откликнулись на этот призыв. Как сообщает vn.ru, для росписи предлагают ЦУМ, здание мэрии, высотки возле строящегося ледового дворца спорта, площадь у городского вокзала, новое колесо обозрения.

Художник известен тем, что придумал собственный алфавит. В своих работах он объединяет элементы каллиграфии разных культур мира, типографики, элементы стрит-арта. Они популярны во всем мире.

Художник сотрудничает с такими брендами, как Lamborghini, Nike, Adidas, Mercedes-Benz, IKEA и другие. Он расписывал, в частности, крыши бывшей фабрики «Красный октябрь» в Москве и самого высокого здания в Риме — Дворца итальянской цивилизации.

В середине июля в Екатеринбурге коммунальщики уничтожили работу Покраса Лампаса — они закатали в асфальт гигантский крест, нарисованный художником на площади Первой Пятилетки. Роспись была легально создана в рамках фестиваля «Стенограффия».