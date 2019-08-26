Американист увидел пользу от санкций США против России

Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин в беде с «Известиями» прокомментировал новые санкции США в отношении России.

Ранее 26 августа в отношении Москвы заработал второй пакет американских санкций по так называемому «делу Скрипалей» из-за инцидента в Солсбери.

«Парадоксально, но американские санкции работают на то, чтобы Россия прекращала сотрудничество с глобалистскими спекулянтами. И, с моей точки зрения, это в интересах России», — сказал Домрин.

По его мнению, Россия сейчас вписана в глобальную экономику, одними из главных центров которой являются ВТО и МВФ.

«Россия пытается проводить независимую политическую внешнюю политику, но в финансово-экономической сфере, она полностью завязана на них», — отметил американист.

При этом Соединенные Штаты не трогают те сектора, которые важны для американской экономики, например космос.

«Потому что без России американцы не могут летать в космос, если не считать Илона Маска, в отношении которого очень много вопросов», — добавил эксперт.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ).

В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Указ о введении санкций президент США Дональд Трамп подписал 1 августа.

Первый пакет санкций в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа прошлого года. Тогда были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлении в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил об использовании нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы производилось в России, и обвинил в произошедшем Москву.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и указывала на их бездоказательность.