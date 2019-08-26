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Власти Индонезии потратят около $32 млрд на перенос столицы

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о переносе столицы страны из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на эфир национального телевидения.

На перенос столицы выделят около $32 млрд. Министр планирования и национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро отметил, что, по расчетам властей, правительственные структуры переедут в новую столицу к 2024 году. Он пояснил, что выбор стоял между вариантом сосредоточения всех государственных структур в центре Джакарты и вынесением их в один из ближайших городов-спутников. В итоге было принято решение полностью перенести столицу на другой остров. Основные работы по переезду запланированы на 2021 год.

О том, что президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту республики перенести столицу страны из Джакарты, стало известно 16 августа.

Калимантан расположен в сейсмически безопасном районе республики, что является немаловажным фактором для страны. Индонезийский архипелаг входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — область, проходящую по периметру Тихого океана, в которой находится большое количество действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

Джакарта расположена на северо-западном побережье острова Ява, и ее проблемы связаны с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно докладу компании Inrix, нынешняя столица Индонезии занимает 12-е место в рейтинге самых загруженных мегаполисов мира, а исследование компании Uber показало, что в пробках этого города автомобилисты проводят 22 дня в году, что стало самым высоким показателем на территории Азии.

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