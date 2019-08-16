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Президент Индонезии предложил перенести столицу страны из Джакарты

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Фото: TASS/Zuma/Edi Ismail
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Президент Индонезии Джоко Видодо в пятницу, 16 августа, официально предложил парламенту перенести столицу из города Джакарта на остров Калимантан (Борнео).

«Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на [остров] Калимантан», — сказал глава государства в ходе торжественной речи, посвященной 74-й годовщине независимости республики.

По словам президента, новая столица покажет прогресс народа страны в стремлении к экономической справедливости, сообщает Reuters. Точное место для новой столицы Видодо не назвал.

О планах властей страны перенести столицу стало известно в апреле. Глава государства принял такое решение из-за перенаселенности центральной части острова Ява, на которой расположена нынешняя столица — Джакарта. Процесс переноса столицы может занять до 10 лет.

Калимантан — третий по величине остров в мире площадью 743 330 кв. км, его территорию делят Индонезия, Малайзия и Бруней. Остров находится в юго-восточной Азии в центре Малайского архипелага.

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