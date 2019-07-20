Бромоакция: как на Яве проходит праздник жертвоприношений

По легенде у местной принцессы Роро, правившей в XV веке, и ее мужа не было детей. Они обратились к богам, и те послали им 24 ребенка с условием, что 25-го они принесут в жертву, бросив его в жерло вулкана. С тех пор пошла традиция бросать дары для богов в кратер