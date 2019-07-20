Бромоакция: как на Яве проходит праздник жертвоприношений

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nugroho Hadi Santoso
Тенгеры — индонезийский народ, живущий в горах на острове Ява, рядом с вулканом Бромо, отмечают ежегодный праздник Ядная Касада. Торжество приходится на конец июля и длится целый месяц. Тенгеры, которые поклоняются вулкану как божеству, совершают жертвоприношения, молятся и просят благословения
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Фото: REUTERS/Rizki Dwi Putra
Во время ежегодной торжественной церемонии, которая в этом году прошла 18 июля, у вулкана собираются тенгеры и множество туристов, которых привлекает необычное действо
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
В кратер вулкана бросают кур, фрукты, овощи, цветы, рис, деньги
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nugroho Hadi Santoso
Верующие поднимаются в гору, чтобы набрать святой воды в пещере Видодарен
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nugroho Hadi Santoso
У святого источника во время праздника образуются очереди
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Многие тенгеры умудряются ловить брошенных в жерло в качестве жертвоприношения цыплят
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Нагруженные подарками для богов паломники по пути к жерлу вулкана преодолевают так называемое Море песка
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Фото: REUTERS/Rizki Dwi Putra
В качестве благодарности богам в жерло вулкана также бросают коз, овец и другой скот
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
По легенде у местной принцессы Роро, правившей в XV веке, и ее мужа не было детей. Они обратились к богам, и те послали им 24 ребенка с условием, что 25-го они принесут в жертву, бросив его в жерло вулкана. С тех пор пошла традиция бросать дары для богов в кратер
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Выживших и пойманных овец, коз, кур собирают и привязывают тут же. Считается, что побывавшие в кратере животные освящены и приносят удачу
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gembong Nusantara
Перед ритуальными жертвоприношениями тенгеры совершают молитву
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Необычный праздник тенгеров и экзотическая природа сделали вулкан Бромо самым посещаемым в Индонезии. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. Это позволяет местным жителям подзаработать — они предоставляют путешественникам жилье и лошадей для подъема к кратеру вулкана, продают им сувениры
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