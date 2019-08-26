Первый построенный с нуля Ту-160М передадут на испытания в конце 2020 года

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут на испытания в конце 2020 года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Параллельно идет строительство первой партии серийных самолетов по контракту с Минобороны», — отметил министр. Контракт предполагает строительство десяти машин.

По словам Мантурова, в настоящее время ведется также глубокая модернизация строевых Ту-160.

«Эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки», — заверил министр.

Также в нынешнем году должны начаться испытания первого глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МС.

Что касается планов на следующий год, то в 2020-м на госиспытания выйдут два глубоко модернизированных дальних бомбардировщика Ту-22М3М.

Как сообщалось 12 августа, американское издание National Interest составило список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России. Ту-160 назвали «невероятно быстрым для стратегического бомбардировщика», отметив, что по скорости намного превосходит американские бомбардировщики.