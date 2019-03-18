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Россия ответила на американскую ПРО в Румынии бомбардировщиками Ту-22М3 в Крыму

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Фото: РИА Новости/Александр Тарасенков
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Решение Минобороны России разместить на крымской авиабазе в Гвардейском эскадрильи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 стало ответом Москвы на размещение американских средств противоракетной обороны (ПРО) в Румынии, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, в течение нескольких лет эти самолеты будут модернизированы, что даст возможность поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) и ПРО «в любой точке Европы».

«Дальность крылатых ракет на его (Ту-22М3. — Ред.) борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем <…> а с учетом модернизации и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов на удалении в тысячи километров», — цитирует Бондарева «РИА Новости».

Он также рассказал, что авиапарк базы в Гвардейском представлен также истребителями МиГ-29 и Су-27. Кроме того, в Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1», а также оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» двух модификаций.

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