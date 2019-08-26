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За рубежом заинтересовались российской космической медициной

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Зарубежные партнеры заинтересовались медицинскими услугами, которые оказываются российским космонавтам. Об этом сообщили в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

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Кроме того, интерес вызывает и телемедицина, которая способна решить задачу оказания высококвалифицированной помощи в странах, где недостаточно медицинских центров.

«Еще один сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров, — медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов», — цитирует 26 августа заявление корпорации ТАСС.

Накануне агентство сообщило, что на экспорт в будущем Россия может отправить рентгенографическое оборудование, оборудование для кардиологии и реанимации.

13 августа космонавт Павел Виноградов рассказал, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра для работы в открытом космосе и на Луне.

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