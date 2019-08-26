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Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Африканское государство Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом 25 августа сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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Ранее политик уже отмечал, что стран, признающих независимость Косово от Сербии, осталось менее 100.

«Того — 15-я страна, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово. Нота была направлена 28 июня на Видовдан», — сказал Дадич в эфире телеканала Pink.

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.

Косово — частично признанная республика, в 2008 году в одностороннем порядке объявившая о независимости от Сербии. Независимость республики не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие.

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