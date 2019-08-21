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Политик из Черногории предложил отгородиться от Албании и Косово стеной

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Фото: ТАСС/AP/Risto Bozovic
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Черногорский политик предложил построить стену на границе с Албанией и частично признанной Республикой Косово. Один из лидеров оппозиционного Демократического фронта Черногории Небойша Медоевич отметил также, что границу должна охранять армия.

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Как передает «РИА Новости» в среду, 21 августа, оппозиционер считает необходимым принять такие меры для борьбы с контрабандистами.

«Стена возводилась бы не из-за албанского или черногорского народов, а исключительно против черногорской и албанской мафии», — подчеркнул он.

По словам Медоевича, контрабандисты «при поддержке коррумпированных и криминальных режимов в Подгорице, Приштине и Тиране» возят через границу наркотики, оружие, в том числе химическое и биологическое, и переправляют нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что Албания, Косово и Черногория являются ключевыми точками балканского наркотрафика.

В данный момент границу Черногории с Албанией и Косово охраняет полиция.

Строительство стены на границе как способ борьбы с нелегальной миграцией применяется в США. Президент страны Дональд Трамп является ярым противником миграции в США из государств Латинской Америки. Возведение стены на границе с Мексикой было одним из его предвыборных обещаний.

27 июля сообщалось, что верховный суд США разрешил Трампу потратить на строительство стены $2,5 млрд из фондов Пентагона.

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