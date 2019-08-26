Жена Трампа ответила на его поцелуй с супругой Макрона

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья решила поцеловаться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после того, как ее муж поцеловал жену французского лидера Эммануэля Макрона Брижит.

По данным телеканала BFMTV, участники саммита G7 собрались во французском Биаррице на фоне океана и маяка для того, чтобы сделать «семейную фотографию» в конце второго дня мероприятия.

После того, как к ним присоединились супруги, Трамп решил проявить «любезный жест» по отношению в жене президента Франции. В это же время его жена Меланья дважды поцеловалась с щеку с канадским премьером.

На размещенной в Сети видеозаписи видно, что спустя несколько секунд после этого Трамп взял свою жену за руку.

Ранее в этот же день Трамп опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что он находится в напряженных отношениях с лидерами стран G7.

Саммит в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.