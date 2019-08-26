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Жена Трампа ответила на его поцелуй с супругой Макрона

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья решила поцеловаться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после того, как ее муж поцеловал жену французского лидера Эммануэля Макрона Брижит.

По данным телеканала BFMTV, участники саммита G7 собрались во французском Биаррице на фоне океана и маяка для того, чтобы сделать «семейную фотографию» в конце второго дня мероприятия.

После того, как к ним присоединились супруги, Трамп решил проявить «любезный жест» по отношению в жене президента Франции. В это же время его жена Меланья дважды поцеловалась с щеку с канадским премьером.

На размещенной в Сети видеозаписи видно, что спустя несколько секунд после этого Трамп взял свою жену за руку.

Ранее в этот же день Трамп опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что он находится в напряженных отношениях с лидерами стран G7.

Саммит в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.

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