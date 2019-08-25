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В Париже прошли торжества в честь 75-летия освобождения в годы войны

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Фото: Global Look Press/Panoramic/JB Autissier
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Масштабные торжества в честь 75-летия освобождения Парижа от нацистской оккупации прошли в воскресенье в столице Франции. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило ТАСС.

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Первой стала церемония у Эйфелевой башни, где в дни боев за Париж под огнем немецких войск французские пожарные сумели сорвать установленный на антенне башни нацистский флаг и поднять французский триколор. До этого флаг нацистской Германии развевался над оккупированным Парижем в течение 1500 дней.

Как отметила мэр Парижа Анн Идальго, освобождение Парижа оповестило мир о скорой победе над фашизмом.

За акцией у Эйфелевой башни последовало памятное мероприятие в честь вхождения в Париж французской 2-й бронетанковой дивизии, освободившей город совместно с отрядами движения Сопротивления. Местом встречи стала расположенная на юге французской столицы площадь Орлеанских ворот.

Состоялся и парад военный техники: восстановленные старые бронемашины дошли по улицам Парижа до расположенной в нескольких километрах западнее площади Данфер-Рошро.

В ноябре 2018 года во французском департаменте Уаза на мемориале Компьенского перемирия состоялась торжественная церемония открытия памятной плиты с участием лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Надпись на двух языках, сделанная на плите, гласит, что лидеры государств подтвердили значение франко-германского примирения для блага Европы и мира.

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