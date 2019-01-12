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У побережья Франции обнаружили подлодку Второго рейха

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Фото: Reddit.com
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На севере Франции найдены обломки немецкой подлодки UC-61 времен Первой мировой войны, пишет газета La Voix du Nord.

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Обнаружили субмарину, севшую на мель 101 год назад, у берегов города Виссан.

Остов подводной лодки оказался на поверхности благодаря сильному отливу.

«Она села на мель здесь просто потому, что этo был миноносец. У него была задача установить мины. Нo для этого надо было подойти к берегу, потому что в oткрытом море от Англии до Франции находились сети для борьбы с пoдлодками. Эта подлодка подошла слишком близко к пляжу», — пояснил местный гид Винсент Шмитт.

По данным историков, на борту подлодки находились 25 членов экипажа. Им удалось эвакуироваться, однако на берегу они попали в плен.

Подводная лодка UC-61 была построена в 1916 году Германской империей, которая также считается Вторым рейхом. В задачи субмарины входило курсировать между Англией и Францией, заниматься снабжением фронта и устанавливать мины.

На мель лодка села в ночь с 25 на 26 июля 1917 года, направляясь в Булонь-сюр-Мер, чтобы заложить 18 мин.

27 декабря сообщалось, что на юго-востоке Москвы обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны.

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