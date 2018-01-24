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В Германии обнаружили уцелевшую часть Берлинской стены

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Фото: Global Look Press/Christian Thiel
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Немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в лесу уцелевший 80-метровый фрагмент Берлинской стены. Об этом сообщает «Газета.ру».

Целая часть стены находится в лесополосе берлинского округа Панков неподалеку от железнодорожной станции Берлин-Шёнхольц.

37-летний историк Борман опубликовал видео со своей находкой в своем блоге.

На стене сохранились колючая проволока, сигнальные и электрические провода.

Борман отмечает, что эта часть заграждения является одной из старейших, так как была построена в первую очередь.

«На мой взгляд, это здание выдающейся культурной значимости и, следовательно, особой исторической ценности», — написал Борман и призвал власти принять меры для сохранения и защиты объекта.

При этом историк рассказал, что знал об уцелевшем куске стены с 1999 года, но решил держать это в секрете.

Берлинская стена была построена в августе 1961 года и в течение 30 лет разделяла Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 км, из них более 40 км находились в черте немецкой столицы. В 1990 году стена была разрушена. В качестве памятника была оставлена лишь часть постройки длиной 1,3 км.

Ранее портал iz.ru сообщал, что исследователи из Германии вычислили, предположительно, место нахождения Янтарной комнаты, похищенной из России во время Второй мировой войны. По их словам, она может находиться на юге Саксонии, около Дрездена.

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