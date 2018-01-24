В Германии обнаружили уцелевшую часть Берлинской стены

Немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в лесу уцелевший 80-метровый фрагмент Берлинской стены. Об этом сообщает «Газета.ру».

Целая часть стены находится в лесополосе берлинского округа Панков неподалеку от железнодорожной станции Берлин-Шёнхольц.

37-летний историк Борман опубликовал видео со своей находкой в своем блоге.

На стене сохранились колючая проволока, сигнальные и электрические провода.

Борман отмечает, что эта часть заграждения является одной из старейших, так как была построена в первую очередь.

«На мой взгляд, это здание выдающейся культурной значимости и, следовательно, особой исторической ценности», — написал Борман и призвал власти принять меры для сохранения и защиты объекта.

При этом историк рассказал, что знал об уцелевшем куске стены с 1999 года, но решил держать это в секрете.

Берлинская стена была построена в августе 1961 года и в течение 30 лет разделяла Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 км, из них более 40 км находились в черте немецкой столицы. В 1990 году стена была разрушена. В качестве памятника была оставлена лишь часть постройки длиной 1,3 км.

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