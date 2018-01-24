Новая «Великая стена» появится в Китае
«Великая стена» появится в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе КНР.
Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на председателя совета региона Шoкрата Закира.
По его словам, усиление безопасности на государственной границе в 5,7 тыс. километров должно защитить от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма из-за рубежа.
«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не осталось брешей или «слепых пятен» в обеспечении социальной защиты и безопасности ключевых областей», — заявил Закир на ежегодной сессии 13-го регионального народного конгресса в Урумчи.
Также глава региона добавил, что синьцзянские власти в целях безопасности усилят контроль над интернетом и улучшат инфраструктуру в приграничных территориях.
В начале января китайские правоохранители в городе Санья (провинция Хайнань) арестовали восемь человек, подозреваемых в экстремизме и подготовке терактов.
По данным следователей, арестованные в возрасте от 18 до 36 лет занимались распространением в соцсетях видеоконтента экстремистского содержания.