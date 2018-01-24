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Новая «Великая стена» появится в Китае

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Фото: Global Look Press/Wang Guangshan/Xinhua
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«Великая стена» появится в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе КНР.

Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на председателя совета региона Шoкрата Закира.

По его словам, усиление безопасности на государственной границе в 5,7 тыс. километров должно защитить от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма из-за рубежа.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не осталось брешей или «слепых пятен» в обеспечении социальной защиты и безопасности ключевых областей», — заявил Закир на ежегодной сессии 13-го регионального народного конгресса в Урумчи.

Также глава региона добавил, что синьцзянские власти в целях безопасности усилят контроль над интернетом и улучшат инфраструктуру в приграничных территориях.

В начале января китайские правоохранители в городе Санья (провинция Хайнань) арестовали восемь человек, подозреваемых в экстремизме и подготовке терактов.

По данным следователей, арестованные в возрасте от 18 до 36 лет занимались распространением в соцсетях видеоконтента экстремистского содержания.

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