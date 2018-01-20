КНР обвинила США в угрозе нацбезопасности и подрыве суверенитета

Официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь заявил, что очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи островов в Южно-Китайском море, принадлежащих КНР, угрожает суверенитету национальной безопасности Китая и подрывает мир и стабильность в регионе.

Китайская сторона добавила, что ракетный эсминец ВМС США «Hopper» 17 января самовольно вошел в акваторию спорного острова Хуанъянь. Поднебесная считает этот остров своим.

Ракетный сторожевой корабль КНР «Хуаншань» провел идентификацию американского корабля и предупредил его о необходимости покинуть территорию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Пентагон заявил о намерении «продолжать защищать» США.