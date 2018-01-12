Загоревшийся у берегов КНР танкер переместился к берегам Японии

Охваченный огнем иранский танкер под панамским флагом дрейфует в Восточно-Китайском море в сторону берегов Японии.

Информацию об этом распространило японское управление безопасности на море в пятницу, 12 января.

Судно находится в нескольких сотнях километров к северо-западу от японского острова Амамиосима, сообщает ТАСС.

Столкновение танкера, шедшего под панамским флагом, с гонконгским сухогрузом CF Crystal произошло у побережья Китая, в районе дельты реки Янцзы 7 января.

10 января на борту танкера прогремел взрыв. После этого было решено приостановить работы по тушению, а поисково-спасательные корабли отодвинуть на безопасное расстояние.

В результате аварии погиб как минимум один человек, еще более 30 членов экипажа пропали без вести, 20 моряков удалось спасти.