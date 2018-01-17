Командиров двух эсминцев в США обвинили в непреднамеренном убийстве‍

Командиров эсминцев ВМФ США «Фитцджеральд» и «Джон Маккейн» обвиняют в непреднамеренном убийстве.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американскую прессу, первый инцидент произошел в середине августа прошлого года. Эсминец ВМФ США «Джон Маккейн» направлялся в порт Сингапура и столкнулся с торговым судном. В результате этой аварии погибли десять моряков.

Двумя месяцами ранее, в июне 2017-го, эсминец «Фитцджеральд» столкнулся с контейнеровозом, шедшим под филиппинским флагом. Это закончилось смертью семерых человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что командующий Седьмым флотом ВМС США трехзвездный адмирал Джозеф Окойн будет отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за четырех столкновений американских кораблей с другими судами, которые произошли в Азии.