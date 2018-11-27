Места болевой славы: что осталось век спустя на полях Первой мировой

В 1918 году на Марне состоялось второе сражение, во время которого немецкие войска вели наступательные бои в последний раз. Боевые действия длились почти две недели, с 15 июля по 6 августа 1918 года. Итогом этой битвы стало сокрушительное поражение германских войск, которое в итоге привело к провалу планов о заключении почетного мира. В память о павших спустя год после окончания войны было решено построить часовню. Ее возвели в парке замка Дорман. Это место было выбрано потому, что Марна стала точкой, соединившей два сражения, во время которых решалась судьба Франции