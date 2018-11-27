Места болевой славы: что осталось век спустя на полях Первой мировой

Первую мировую в России считают «забытой» войной. И действительно, писателей и режиссеров она интересует гораздо меньше, чем Вторая. Однако по всему миру памятников той войны, случайных и рукотворных, осталось немало. К столетию с момента окончания Первой мировой «Известия» подготовили фотогалерею о местах, в которых проходили самые кровопролитные сражения. На фото мемориал в Па-де-Кале, где весной 1917 года Германия потеряла 10 тыс. солдат, а Канада — 6 тыс.
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Фото: Getty Images/Print Collector
Самая кровопролитная операция Первой мировой войны проходила на территории нынешней Украины. В мае-сентябре 1916 года в окрестностях городов Луцк и Ковель были убиты, ранены или пропали без вести почти полмиллиона солдат и офицеров Российской империи и больше полутора миллионов солдат Австро-Венгрии и Германии. Операция получила название «Брусиловский прорыв». О тех событиях напоминают следы траншей, окопов и бетонных капониров, а также около полусотни военных кладбищ и братских могил разной степени ухоженности. Самое известное – некрополь в селе Тоболы, где рядом лежат воины обеих воевавших сторон
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Фото: commons.wikimedia.org/Водник
Холм Славы во Львове заложили в 1914 году на безымянном пустыре. Здесь похоронили более 5 тыс. солдат Российской империи, погибших в Галиции. В 1952 году здесь появились захоронения советских воинов, участвовавших в освобождении Львова. Позже тут основали музей. Национальный мемориал в общей сложности занимает 0,76 га
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Фото: www.somme-tourisme.com
Возле деревни Ла-Буасель находится кратер Лохнагар — самая крупная воронка, образованная в результате военных действий. Британцы подорвали мину 1 июля 1916 года. После взрыва осталась дыра в земле глубиной 30 м и шириной около 100 м. Кратер сохранился в качестве мемориала, каждый год тут проводится религиозная служба
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/haro
В 2014 году, к столетию начала Первой мировой войны, французское правительство открыло мемориал жертвам — «Кольцо памяти». Памятник стоит неподалеку от солдатского кладбища Нотр-Дам-де-Лорет, которое является крупнейшим военным захоронением французов. «Кольцо памяти» представляет собой овальную стену, на которой расположены стальные таблички с именами 580 тыс. погибших воинов из 40 стран. Именно в этом месте 11 ноября 2018 года было заключено соглашение о прекращении военных действий
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Фото: www.jaimelaisne.com
Напоминанием о «бойне Нивеля» служит Каверн-дю-Драгон, или Пещера дракона — бывший карьер, превратившийся в немецкую казарму в военные времена. Всего в боевых действиях на реке Эне между Реймсом и Суассоном участвовало около 1 млн человек. Крупнейшая операция завершилась поражением сил Антанты. Во время боев погибло около 180 тыс. французских, 160 тыс. британских и 5 тыс. русских солдат. В подземелье находится музей, посвященный быту солдат в период операции. Его стены исписаны датами и именами бойцов, воевавших здесь
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Фото: Getty Images/Matt Cardy
Бои на Сомме продолжались пять месяцев, с июля по ноябрь 1916 года. Линия фронта протянулась почти на 25 км. Сегодня на местах битвы расположены три военных кладбища, а также часовня, построенная в память об убитых французских солдатах. В 1930-х годах британское правительство решило построить здесь большой 45-метровый памятник, посвященный сражению на Сомме. На плитках выгравированы имена всех пропавших без вести участников боя. Неподалеку от монумента расположен интерактивный музей, в котором можно взглянуть на анимированную карту боевых действий и посмотреть документальные фильмы о войне.
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Фото: Getty Images/Mondadori Portfolio
Самый большой, живописный и одновременно мрачно-монументальный мемориал боевым дейстиям в Доломитовых Альпах находится на вершине горы Монте Граппа, на высоте 1775 м. Напоминающий одновременно пирамиду и римский Колизей комплекс по проекту скульптора Джаннино Кастильони и архитектора Джованни Греппи был закончен в 1935 году
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Frank Fleischmann
Здесь находятся храм, музей и огромный оссуарий. В северной его части хранятся останки 10 295 солдат Австро-Венгрии, известны имена только 295. В южной — 12 615 итальянских солдат. Соединяет части оссуария дорога длиной 300 м. По ее сторонам стоят камни с названиями горных пиков, где проходили самые тяжелые бои
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Фото: Getty Images/Hulton Archive
Яркий пример того, как плохое планирование может превратить операцию в бессмысленную бойню, — Мез-Аргонское наступление. Осенью 1918 года здесь погибло 120 тыс. немецких солдат и 195 тыс. американских и французских. При этом продвинулись союзники лишь на 12 км. Бойня, во время которой лес превратился в выжженную пустыню, происходила меньше чем за месяц до окончания войны
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Фото: Getty Images/Daniel Sambraus
О жестокой бойне во французском лесу напоминает колонна со статуей Свободы — Монфоконский Американский Монумент. В помещении под колонной на стене выбиты карта сражения и рассказ о том, как оно проходило. А рядом — развалины уничтоженной деревенской церкви, в которой находился немецкий наблюдательный пункт
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Фото: Getty Images/Jochen Tack
Бельгийский Ипр, безусловно, можно назвать одним из ключевых мест мемориального туризма. Само название города напоминает о страшных событиях, которые происходили здесь сотню лет назад. В этом городке погибло около 500 тыс. человек. Многие из них умерли мучительной смертью от воздействия химического газа иприта, получившего название по месту, где он был впервые испытан на людях. Сотни тысяч имен павших выбиты на главной достопримечательности города — Мененских воротах. Ежедневно у ворот проводится поминальная церемония
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Фото: Depositphotos
Почти все достопримечательности Ипра посвящены увековечиванию тех, кто погиб, защищая Фландрию. В Бельгии находится крупнейшее британское военное кладбище — Тайн Кот. Белые могильные надгробья окружает полукруглое сооружение, на котором выгравированы имена погибших. Здесь покоится около 22 тыс. солдат. В городе Пашендейл, где состоялось одноименное сражение, открыт мемориальный музей. Часть его экспозиции находится под землей
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Фото: Getty Images/Roger Viollet
Марнское сражение — одна из первых битв мировой войны на Западном фронте. Для переброски на линию фронта марокканской дивизии, которая базировалась в столице Франции, генерал Жозеф Галлиени решил воспользоваться помощью парижских таксистов. Полицейские отлавливали машины такси по всему городу и отправляли к Дому инвалидов, оттуда они перевозили войска на берег Марны. Всего удалось транспортировать около 6 тыс. солдат. Союзные войска смогли сорвать наступательный план Германии, но из-за серьезных потерь французы не могли преследовать врага. Уже после войны в Париже появился памятник автомобилю Renault AG-1, на котором в те годы ездили таксисты
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Фото: Getty Images/Catherine Leblanc
В 1918 году на Марне состоялось второе сражение, во время которого немецкие войска вели наступательные бои в последний раз. Боевые действия длились почти две недели, с 15 июля по 6 августа 1918 года. Итогом этой битвы стало сокрушительное поражение германских войск, которое в итоге привело к провалу планов о заключении почетного мира. В память о павших спустя год после окончания войны было решено построить часовню. Ее возвели в парке замка Дорман. Это место было выбрано потому, что Марна стала точкой, соединившей два сражения, во время которых решалась судьба Франции
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Фото: Global Look Press/Scherl/SZ Photo
Пулеметы, гранатометы и военную авиацию впервые стали широко использовать во время Верденского сражения. Из-за этого боевые действия, проходившие на небольшом участке земли почти 300 дней, часто называют мясорубкой. За четыре дня немцам удалось захватить практически все форты французов, в том числе стратегически важные Дуомон и Во. Изначально силы Германии значительно превосходили противника. В результате ожесточенных боев французам удалось отодвинуть их на исходные позиции. В сражении погибли почти миллион солдат и офицеров с обеих сторон
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/hwo
Верденские поля до сих пор хранят следы сражений, проходивших здесь сто лет назад. Воронки, оставшиеся после взрыва артиллерийских снарядов, заросли травой, кое-где сохранились траншеи и бункеры. Сохранились и стены форта, возле которых шли опустошительные бои. Ежегодно это место посещает около 200 тыс. человек
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Фото: Global Look Press/Manfred Vollmer
На месте боевых действий у Вердена был воздвигнут величественный мемориал Дуомон. Внутри находится склеп с останками 130 тыс. человек — их имена неизвестны. В сражении погибли почти миллион солдат и офицеров с обеих сторон. В здании мемориала Дуамон расположена часовня, а в подвале находится кинозал, в котором демонстрируют фильмы, посвященные Верденскому сражению
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