Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 25 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в Москве поднимутся до 22–24 градусов тепла, в Подмосковье дневные показатели установятся в пределах 18–23 градусов.

Ночью температура опустится до 12–14 градусов, а в Подмосковье — 9–14 градусов тепла.

Днем осадков не ожидается, а ночью возможна небольшая облачность. Ветер слабый, 3–8 м/с.

Ранее 21 августа сообщалось, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России.