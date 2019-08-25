Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Российский актер, поэт и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.

Состояние артиста оценивается как тяжелое, в связи с чем будут отменены все ближайшие концерты. Мамонову стало плохо с сердцем, когда он находился за городом.

Он известен по музыкальной группе «Звуки Му», моноспектаклям и главной роли в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина.