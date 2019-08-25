Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров

Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил телеканал Skai со ссылкой на местные власти.

Пожар начался во второй половине дня в районе Месокампос. На его тушение были направлены 31 пожарный и 13 машин.

Кроме того, в тушении приняли участие четыре самолета и два вертолета.

Позже к спасателям присоединились 88 добровольцев со своими машинами.

Отмечается, что были вывезены около тысячи человек, часть из них, оказавшихся застрявшими на пляже, — морем, другие были эвакуированы на туристических автобусах.

20 августа сообщалось, что площадь лесного пожара на острове Гран-Канария (Испания, автономное сообщество Канарские острова) выросла до 10 тыс. га, эвакуированы около девять тыс. человек.