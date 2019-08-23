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Лесные пожары приблизились к курорту Марбелья в Испании

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Фото: REUTERS/Borja Suarez
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Лесные пожары подобрались к испанскому курорту Марбелья. Как сообщает в пятницу, 23 августа, The Olive Press, накануне вечером туда стянулись экстренные службы. Порядка 70 пожарных всю ночь боролись с огнем, подступившим к трассе AP-7.

Жители 40 домов были эвакуированы. Один человек, офицер полиции, попал в больницу в результате отравления угарным газом. Мэр Марбельи Ангелес Муньос выехал на место событий, чтобы лично координировать работу оперативных служб.

20 августа сообщалось о лесном пожаре площадью 12 тыс. га на испанском острове Гран-Канария. Оттуда были эвакуированы около 10 тыс. человек. 22 августа местные власти сообщили, что ситуация стабилизировалась, хотя пожар потушили не до конца. По данным ТАСС, к тому моменту 7,5 тыс. эвакуированных смогли вернуться домой.

Этот пожар власти назвали одним из крупнейших в Испании за последние годы.

23 июля сообщалось о масштабных лесных пожарах в Португалии, из-за которых пострадали как минимум 39 человек. Страна обратилась за помощью в тушении пожаров к Испании.

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