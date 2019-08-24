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СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

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Фото: commons.wikimedia.org
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В несанкционированном доступе к счетам своей супруги с борта МКС заподозрили женщину-астронавта США Энн МакКлейн. Об этом сообщил в субботу, 24 августа, телеканал KPRC.

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Отмечается, что супружеская пара — офицер разведки ВВС США в отставке Саммер Уорден и астронавт Энн МакКлейн находятся в бракоразводном процессе. Уорден утверждает, что МакКлейн, находясь на Международной космической станции (МКС), использовала бортовой компьютер для доступа к банковскому счету супруга.

«USAA Bank предоставил моим адвокатам свидетельства того, что она заходила на мои банковские счета», — заявил супруг астронавта.

При этом адвокат МакКлейн сообщил, что его клиентка просто проверяла состояние счета, чтобы убедиться в том, что финансы семьи находятся в порядке.

NASA отказалось комментировать эту информацию.

МакКлейн входила в 59-я экспедицию во главе с командиром Олегом Кононенко, которая вернулась 25 июня на Землю. В состав экспедиции также входили россиянин Алексей Овчинин, американцы Кристина Кук и Тайлер Хейг и канадец Давид Сен-Жак.

5 марта МакКлейн, которая впервые вылетела в космос в декабре прошлого года, сообщила, что ее рост увеличился на 5 см за время пребывания на борту МКС.

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