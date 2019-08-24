В Москве развернули гигантский флаг в честь Дня российского триколора

Масштабный флешмоб «Флаг-рекордсмен» состоялся в Москве в честь Дня российского триколора, которому в этом году исполняется 350 лет. Акцию организовали на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа.

В столице развернули полотно общей площадью 2541 кв. м, содержащее изображение флагов российских муниципалитетов. Из цветов триколора можно прочитать слово «Россия». После этого участники флешмоба развернули российский флаг.

Сейчас на проспекте Академика Сахарова проходит митинг-концерт. В нем принимают участие такие российские исполнители, как «Сурганова и оркестр», Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Валерия, Тимати, Владимир Кузьмин, «Голубые береты», и другие, пишет «РИА Новости».

Помимо артистов в качестве гостей мероприятия выступят Герои России и СССР, известные спортсмены, ученые, общественные деятели, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле.