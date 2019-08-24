Прямой эфир

В Москве развернули гигантский флаг в честь Дня российского триколора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабный флешмоб «Флаг-рекордсмен» состоялся в Москве в честь Дня российского триколора, которому в этом году исполняется 350 лет. Акцию организовали на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа.

В столице развернули полотно общей площадью 2541 кв. м, содержащее изображение флагов российских муниципалитетов. Из цветов триколора можно прочитать слово «Россия». После этого участники флешмоба развернули российский флаг.

Сейчас на проспекте Академика Сахарова проходит митинг-концерт. В нем принимают участие такие российские исполнители, как «Сурганова и оркестр», Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Валерия, Тимати, Владимир Кузьмин, «Голубые береты», и другие, пишет «РИА Новости».

Помимо артистов в качестве гостей мероприятия выступят Герои России и СССР, известные спортсмены, ученые, общественные деятели, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
50-метровый триколор развернули в Ростове-на-Дону
Флаги России подняли над Донецком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019