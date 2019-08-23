50-метровый триколор развернули в Ростове-на-Дону

Свыше 3 тыс. человек посетили праздничные мероприятия, организованные в парке имени Горького в Ростове-на-Дону в честь Дня российского флага.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, гостям парка раздавали ленточки с триколором, желающие также могли нанести аквагрим в цветах российского флага. Для посетителей были организованы выставка художественных работ и тематические фотозоны.

В завершение состоялся праздничный концерт. Со сцены прозвучали русские, армянские, азербайджанские песни, а также композиции из репертуара популярных эстрадных артистов. Зрители увидели корейские, белорусские, украинские, узбекские и еврейские танцы.

Во время номера под песню «Флаг моего государства» активисты развернули перед сценой 50-метровый триколор, а затем выпустили в небо воздушные шары синего, белого и красного цветов.

По словам главы управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области Максима Даниленко, по всему региону состоялось более 700 мероприятий с участием порядка 50 тыс. человек.

День российского флага был официально учрежден в 1994 году, ежегодно он отмечается 22 августа.