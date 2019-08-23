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Трамп распорядился отказывать Китаю в доставке фентанила в США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение логистическим компаниям отказывать Китаю в доставке фентанила (сильный опиоидный препарат) в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 23 августа.

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«Я поручаю всем перевозчикам, в том числе FedEx, Amazon, UPS и USPS, отменить все поставки фентанила из Китая. Фентанил убивает сотни тысяч американцев в год», — отметил американский лидер.

Он также призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США. Кроме того, глава государства намерен объявить об ответных мерах на действия китайских властей, которые анонсировали дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары.

Ранее 23 августа стало известно, что Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10 и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд.

Всего в списке товаров 5078 наименований. Данный шаг китайских властей — ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд, которое вступит в силу 1 сентября и 15 декабря.

Также Пекин снова введет доппошлины в размере 25 и 5% на американские автомобили и комплектующие, говорится на сайте минфина Китая.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.

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