Правила обращения с бездомными животными утвердили в Мурманской области

Правительство Мурманской области утвердило порядок по обращению с безнадзорными животными. Документ вводит новые правила по отлову питомцев и передаче в приют, а также по содержанию в учреждении и оказанию ветеринарной помощи.

В регламенте прописаны пункты о вакцинации, стерилизации и регистрации бродячих собак с их последующим возвращением на прежнее место обитания, отмечает ИА «Би-порт».

Как стало известно 15 августа, во втором квартале 2019 года почти 12 тыс. беспородных кошек и более 5 тыс. дворняг нашли дом через объявления «Отдам даром» на сервисе «Авито». Об этом говорится в исследовании портала, приуроченному к Всемирному дню бездомных животных.