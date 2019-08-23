Специалисты продолжают демонтаж AirbusА321

Аварийно севший на кукурузное поле Airbus начали разрезать в Подмосковье. Для демонтажа используют гидравлические ножницы. Кабину пилотов уже отделили от корпуса самолёта. Самолёт «Уральских авиалиний» полностью вывезут с поля в ночь на понедельник. 15 августа А321 сразу после вылета из аэропорта совершил аварийную посадку. Причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера.