Серферы в США прокатились с акулами и выжили

Группа серферов в Калифорнии во время катания на досках по волнам не заметила нескольких белых акул в непосредственной близости от себя. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах, снятых при помощи дрона и опубликованных в Сети, видно, как серферы выполняют трюки, приближаясь к хищникам и даже не подозревая об этом. В какой-то момент один из мужчин упал в воду в нескольких метрах от акул, а другой «подрезал» хищницу на доске, сообщает телеканал «Звезда».

Накатавшись, вся группа серферов благополучно добралась до берега и только там узнала, в какой опасности им довелось побывать.

В апреле сообщалось, что фотограф дикой природы Питер Крэг в Мексике заглянул в пасть большой белой акулы и остался жив.