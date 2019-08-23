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Серферы в США прокатились с акулами и выжили

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Фото: Instagram
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Группа серферов в Калифорнии во время катания на досках по волнам не заметила нескольких белых акул в непосредственной близости от себя. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах, снятых при помощи дрона и опубликованных в Сети, видно, как серферы выполняют трюки, приближаясь к хищникам и даже не подозревая об этом. В какой-то момент один из мужчин упал в воду в нескольких метрах от акул, а другой «подрезал» хищницу на доске, сообщает телеканал «Звезда».

Накатавшись, вся группа серферов благополучно добралась до берега и только там узнала, в какой опасности им довелось побывать.

В апреле сообщалось, что фотограф дикой природы Питер Крэг в Мексике заглянул в пасть большой белой акулы и остался жив.

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