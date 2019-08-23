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Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году. Об том автор сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 23 августа.

Как уточняет телеканал «360», роман «Метро 2033» является первой книгой постапокалиптической серии Глуховского.

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В романе рассказывается о людях, которые ушли под землю — московское метро — после ядерной войны. Примечательно, что сама война практически не упоминается в романе, известно лишь, что были разрушены все крупные города. По сюжету каждая станция метро превратилась в отдельное государство. Главный герой произведения — молодой человек Артем, который живет на станции «ВДНХ», уточняет RNS.

Первая книга была опубликована в 2005 году, вторая часть — «Метро 2034» — вышла в 2009 году, третья — «Метро 2035» — в 2015 году. По мотивам романов писателя-фантаста выпустили две видеоигры в жанрах FPS и survival horror.

Как пишет «Газета.ру», Глуховский планировал экранизировать роман более 10 лет. Сначала он хотел, чтобы экранизацией занимались американские студии, однако те предлагали перенести действие постапокалиптической книги в США, что не устраивало автора. В итоге реализацией проекта занялись компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership.

Премьера фильма намечена на 1 января 2022 года, сообщает телеканал «Звезда».

20 августа сообщалось, что фильмы из России стали номинантами премии Европейской киноакадемии.

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