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Звезда «Стражей галактики» Майкл Рукер снимется в девятом «Форсаже»

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Фото: Global Look Press/Dave Starbuck
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Американский актер Майкл Рукер, известный зрителям по роли Йонду в «Стражах галактики», получил роль в девятой части популярной гоночной серии «Форсаж». Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

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Известно, что персонажа Рукера будут звать Бадди, но других подробностей не сообщается. Премьера фильма запланирована на 2020 год, режиссером картины выступит Джастин Ли.

Майкл Рукер приобрел известность благодаря участию в сериалах «Ходячие мертвецы», «Настоящий детектив», а также дилогии «Стражи галактики», где исполнил роль лидера космических пиратов и приемного отца главного героя Йонду. Кроме того, отмечает REGNUM, актер сыграл серийного убийцу в фильме «Генри: портрет убийцы-маньяка» Джона Макнотона.

Серия фильмов «Форсаж» рассказывает о группе экстраординарных гонщиков-нелегалов, которые выполняют различные здания, связанные с нейтрализацией опасных террористов, напоминает «Федеральное агентство новостей». В 2019 году вместо традиционного эпизода ленты на экраны вышел спин-офф «Хоббс и Шоу», который посвящен двум членам из команды Доминика Торетто.

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