Звезда «Стражей галактики» Майкл Рукер снимется в девятом «Форсаже»

Американский актер Майкл Рукер, известный зрителям по роли Йонду в «Стражах галактики», получил роль в девятой части популярной гоночной серии «Форсаж». Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

Известно, что персонажа Рукера будут звать Бадди, но других подробностей не сообщается. Премьера фильма запланирована на 2020 год, режиссером картины выступит Джастин Ли.

Майкл Рукер приобрел известность благодаря участию в сериалах «Ходячие мертвецы», «Настоящий детектив», а также дилогии «Стражи галактики», где исполнил роль лидера космических пиратов и приемного отца главного героя Йонду. Кроме того, отмечает REGNUM, актер сыграл серийного убийцу в фильме «Генри: портрет убийцы-маньяка» Джона Макнотона.

Серия фильмов «Форсаж» рассказывает о группе экстраординарных гонщиков-нелегалов, которые выполняют различные здания, связанные с нейтрализацией опасных террористов, напоминает «Федеральное агентство новостей». В 2019 году вместо традиционного эпизода ленты на экраны вышел спин-офф «Хоббс и Шоу», который посвящен двум членам из команды Доминика Торетто.