Прямой эфир

Мотоциклист погиб при столкновении с трактором в Тобольске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тобольске (Тюменская область) мотоциклист скончался при столкновении с трактором «Беларус», который стоял на месте. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на пятницу, 23 августа, на улице Семена Ремезова. По данным ГИБДД, 25-летний водитель мотоцикла Kawasaki врезался в уборочную технику «Беларус», которая стояла на месте, пишет Megatyumen.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

15 августа на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись две легковые иномарки. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовик сбил автобусную остановку на трассе в Тюменской области
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019