Мотоциклист погиб при столкновении с трактором в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) мотоциклист скончался при столкновении с трактором «Беларус», который стоял на месте. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на пятницу, 23 августа, на улице Семена Ремезова. По данным ГИБДД, 25-летний водитель мотоцикла Kawasaki врезался в уборочную технику «Беларус», которая стояла на месте, пишет Megatyumen.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

15 августа на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись две легковые иномарки. Погиб один человек, еще четверо пострадали.