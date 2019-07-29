Грузовик сбил автобусную остановку на трассе в Тюменской области

Неуправляемая фура столкнулась с автомобилем Infiniti и сбила остановку общественного транспорта на трассе в Тюменской области. Три человека получили травмы.

Авария произошла на автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский. По данным ГИБДД, у грузовика взорвалось переднее колесо, в результате чего водитель потерял управление. Фура совершила столкновение с автомобилем Infiniti, ехавшим во встречном направлении, а затем протаранила остановку. Затем грузовик съехал в кювет, пишет портал «Наш город».

Водитель грузовика, а также две женщины, находившиеся в салоне иномарки, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.