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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в ХМАО

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В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись две легковые иномарки. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по ХМАО-Югре.

Авария произошла в четверг, 15 августа, на 692-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Столкнулись Mazda под управлением 61-летнего мужчины и Toyota под управлением 21-летнего молодого человека, пишет Megatyumen.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров Toyota скончался на месте. Двое других пассажиров были госпитализированы с различными травмами.

Оба водителя также получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае два человека погибли и четверо пострадали при столкновении грузовика и автомобиля «ВАЗ» на трассе Тамань–Веселовка. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и допустил ДТП.

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