Мужчина погиб в упавшем в ущелье автомобиле в Крыму

Тело мужчины извлекли из автомобиля, который упал в ущелье в Крыму. По факту ДТП проводится проверка.

Информация об упавшем в ущелье автомобиле поступила с мыса Меган. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили машину Chevrolet Niva в 200 м от грунтовой дороги. Автомобиль находился в труднодоступном месте. В ходе обследования в машине нашли тело мужчины 1969 года рождения. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

С помощью специальных носилок спасатели доставили погибшего к ведомственному автомобилю. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в ущелье упал вездеход. Погибли двое геологов. Один человек успел спрыгнуть с транспортного средства.