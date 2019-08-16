Два человека пострадали в массовом ДТП в Липецке

В Липецке на Петровском спуске произошла массовая авария. В ней участвовало четыре автомобиля. Медицинская помощь потребовалась двум участникам ДТП.

Как сообщает GOROD48, столкнулись автомобили марок Ford, Suzuki, «Лада Приора» и «Лада Веста». Свидетели утверждают, что столкновение произошло из-за того, что «Лада Приора» вылетела на встречную полосу. Водители рассказывают, что дорожное полотно было скользким из-за прошедшего ночью дождя.

Авария спровоцировала гигантскую пробку. Дорогу в сторону центра города перекрыли. Движение было практически парализовано.

14 августа сообщалось о крупном ДТП в Липецкой области. В результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.