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Составлен список самых популярных в России машин дороже $100 тыс.

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Фото: TASS/ZUMA
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За первые шесть месяцев 2019 года в России было продано 7875 автомобилей стоимостью не менее $100 тыс., что на 18,4% больше, чем годом ранее. Об этом 23 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью в данной категории стал внедорожник Lexus LX, который выбрали 1743 россиянина. На втором месте находится Range Rover. Жители страны приобрели 1383 таких автомобиля. На третьем месте расположился кроссовер BMW X7 — 1038 проданных машин.

В топ-10 самых продаваемых дорогих автомобилей в России по итогам января–июня 2019 года также вошли: Mercedes-Benz S-Class (896) Mercedes-Benz G-Class (649), BMW 7-Series (526), Mercedes-Benz Maybach S-Class (285), Cadillac Escalade (268), Porsche Panamera (217) и Audi A8 (205).

20 августа стало известно, что за семь месяцев 2019 года в России было продано 88 автомобилей Lamborghini. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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