Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным двух собеседников издания, авиаперевозчик хочет продать все свои SSJ100, однако в реальности предложен покупателям может быть лишь 21 лайнер — ранее один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Другой источник журналистов отметил, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить.

Главной причиной планов по продаже является тяжелое финансовое положение авиакомпании — в 2016–2017 годах обвалился песо, взлетели цены на керосин, и Interjet стала проигрывать конкурентам. В результате перевозчик не смог оплачивать запчасти для самолетов и был вынужден разбирать часть лайнеров.

По данным сервиса Flight Radar, из-за этого сейчас летают только шесть SSJ-100. «Ведомости» отмечают, что искать покупателей для лайнеров помогают «Гражданские самолеты Сухого». Приобрести их смогут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. По данным одного из источников, российская сторона уже изучала вопрос выкупа SSJ-100.

22 августа глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что издержки из-за обслуживания SSJ-100 станут меньше, когда этот тип самолета будет больше летать. По его словам, для снижения затрат лайнеры сначала должны пройти обкатку, также необходимо наладить ремонтные базы.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей, а средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых данным лайнером, на 20% выше, чем на других.