Британская береговая охрана спасла пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Британские пограничники и береговая охрана спасли около 50 беженцев, которые пытались попасть в страну из Франции, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает телеканал Sky News.

По словам очевидцев, нелегалов снимали с лодок у юго-восточного побережья Великобритании рядом с береговыми городами Гастингс, Дил, Дувр и Рай.

Береговая охрана Великобритании подтвердила, что имел место ряд инцидентов с беженцами у берегов графств Кент и Сассекс.

Отмечается, что за первые семь месяцев 2019 года попасть в Великобританию, преодолев Ла-Манш на лодках, попытались больше 1,2 тыс. нелегалов.

Миграционный кризис в ЕС начался в 2015 году. Всего за тот год в Европу прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 млн беженцев. В 2018 году на европейский континент по морю добрались около 103 тыс. человек.